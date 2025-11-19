 Aller au contenu principal
Six places pour 22 équipes : mode d'emploi des barrages pour le Mondial
information fournie par So Foot 19/11/2025 à 12:06

Six places pour 22 équipes : mode d'emploi des barrages pour le Mondial

Six places pour 22 équipes : mode d'emploi des barrages pour le Mondial

42 des 48 sélections qui participeront à la Coupe du monde cet été sont désormais connues. Il reste encore six billets à attribuer : quatre pour les barrages de la zone Europe, tandis que les deux derniers reviendront au vainqueur de chaque tableau du tournoi intercontinental qui se dispute entre six équipes issues des cinq autres confédérations. Mode d'emploi.

Les derniers qualifiés directement pour la Coupe du monde cet été sont désormais connus, avec notamment quelques surprises puisque l’Ecosse participera à un Mondial pour la première fois depuis 1998, tout comme le Curaçao qui se joindra au concert des sélections pour la première fois de son histoire. Et ce n’est pas fini. Les 22 équipes encore en lice tenteront d’obtenir le précieux sésame soit via les barrages d’accession pour les 16 sélections européennes, ou le tournoi intercontinental pour les nations issues des confédérations d’Amérique du nord, d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et d’Amérique du sud.

Les barrages européens, malheur aux vaincus

La formule n’est pas nouvelle. Pour chaque compétition majeure, les sélections qui ont terminé deuxièmes de leur groupe de qualification doivent passer par la terrible épreuve des barrages, auxquelles s’ajoutent quatre équipes reversées pour leur bon parcours lors de la dernière Ligue des nations. Plusieurs cadors européens devront donc se départager du 26 au 31 mars prochain pour tenter d’arracher l’un des quatre billets restants pour la zone UEFA.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

