Odsonne Edouard : « On ne va pas se cacher »

L’appétit vient en mangeant. Large vainqueur du Paris FC samedi (0-5), Lens garde la tête de la Ligue 1 après 22 journées . Le break est fait dans la course au podium avec déjà 12 points d’avance sur le quatrième, Marseille , et le Racing se prend de plus en plus à rêver d’une saison digne du cru 2022-2023. L’équipe de Franck Haise avait alors terminé deuxième du championnat, un petit point derrière le PSG.

Invité de Ligue 1+ dimanche soir, Odsonne Edouard a annoncé la couleur : « La Ligue des champions, déjà, c’était un objectif pour le club. Maintenant, on est en bonne posture pour jouer le titre, on ne va pas se cacher . On va se donner les moyens jusqu’au bout. On est des compétiteurs. On fera les comptes à la fin mais en tout cas on se donne toutes les chances, on va jouer à fond. » …

QB pour SOFOOT.com