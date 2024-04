Sinistre inventé, exagération, fausses factures... : les assureurs ont recours à l'intelligence artificielle pour détecter les fraudes

L'IA permet également de mieux protéger les assurés en repérant les piratages d'espace client ou les détournement de relevés d'identité bancaires, selon les assureurs.

"Les assureurs ont tout de suite été intéressés par l'IA" pour détecter les tentatives de fraude et l'utilisent désormais pour identifier leurs assurés malhonnêtes, explique à l' AFP le responsable de l'Agence de lutte contre la fraude à l'assurance (Alfa), Maxence Bizien.

Le jeu en vaut la chandelle : le montant estimé de la fraude sur les biens et responsabilités est estimé entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros chaque année en France par cette association professionnelle.

L'intelligence artificielle peut dès la souscription du contrat aider à détecter si un document a été altéré, parfois de quelques pixels, ou d'éventuelles incohérences entre plusieurs documents (pièces d'identité, certificats d'immatriculation...). Elle permet aussi, par exemple, de repérer des photos de plafonds effondrés récupérées sur Google images ou de vraies photos de pare-brises ornés d'un autocollant imitant un bris de vitre envoyés par des assurés indélicats.

"90% des faux documents ne sont pas détectables à l'œil nu" , précise Nadège Faucher, directrice des contrôles et de la lutte contre la fraude chez Allianz France. Ces outils technologiques vont également sonner l'alerte s'ils jugent anormaux des modifications de code secret, des changements de coordonnées bancaires au profit d'un RIB de banque en ligne étrangère ou des connexions à un espace client depuis un lieu inhabituel.

Toujours un humain en bout de chaîne

Un numéro de téléphone identique pour plusieurs assurés, des personnes impliquées dans plusieurs sinistres avec des rôles différents "donnent des pistes d’investigations précises" sur des fraudes en bande organisée, complète Éric Sibony, confondateur de Shift Technology, une licorne française spécialisée dans ce domaine.

Les outils informatiques de détection de la fraude sont qualifiés d'intelligents "parce qu'ils sont soumis à des réapprentissages via des modèles de deep learning et de machine learning améliorés au fur et à mesure" des utilisations, explique à l' AFP Florian Lagardere, d'Allianz France.

En bout de chaîne, c'est toujours un salarié gestionnaire de sinistres qui regarde en détail les dossiers mis de côté par la machine et détermine s'il y a fraude ou pas. Une question de droit mais aussi de pertinence, puisque "toutes les IA génèrent des faux positifs", relève Maxence Bizien.

Pour un assureur, la mise en place de nouveaux outils pour détecter la fraude résulte d'un arbitrage entre le coût de développement et de fonctionnement et l'économie générée par la détection de faux sinistres qu'il ne remboursera pas. La branche française de l'assureur italien Generali expliquait l'été dernier qu'elle avait économisé 20 millions d'euros grâce à l'aide de Shift Technology.

"Ceux qui ont mis en place des projets d'industrialisation de lutte contre la fraude ne reviennent pas en arrière", certifie à l' AFP le consultant de Bartle, Alexandre Hanence. Les assurés ne doivent toutefois pas être stigmatisés et vus comme des fraudeurs en puissance, nuance-t-il.

La relation entre l'assureur et son client est basée sur la confiance, abonde Maxence Bizien, l'assureur voit d'ailleurs rarement ce qu'il assure. De même, les étapes de contrôle ne doivent pas trop ralentir le traitement d'un sinistre, au risque d'agacer l'assuré de bonne foi.