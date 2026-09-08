Singapour-Le salaire du PM devrait augmenter de 64% après une hausse des rémunérations des ministres

* Les ministres de Singapour étaient déjà les mieux payés au monde avant cette augmentation

* "La question des salaires des élus est complexe", dit le PM

* Les députés débattront jeudi des modifications salariales

par Xinghui Kok et Jun Yuan Yong

Les salaires des ministres de Singapour, qui comptent déjà parmi les plus élevés au monde, seront rehaussés à compter du 15 octobre, a déclaré mardi le Premier ministre Lawrence Wong, la révision portant sa rémunération annuelle de 2,2 à 3,6 millions de dollars singapouriens (2,45 millions d'euros), soit une hausse de 64%.

Singapour verse des rémunérations élevées à ses dirigeants politiques afin d’attirer les talents et de lutter contre la corruption, mais la question est épineuse dans cette cité-État, où le salaire médian des salariés s’élevait à 5.775 dollars singapouriens par mois en 2025.

Lawrence Wong a reconnu le caractère sensible de la question lors d’un discours au Parlement, affirmant que les salaires des responsables politiques constituaient un sujet difficile et sensible.

"Les montants en jeu sont supérieurs à ce que gagnent la plupart des citoyens ; je comprends donc pourquoi les Singapouriens les examinent de près et pourquoi beaucoup ont des sentiments très vifs à ce sujet", a déclaré le Premier ministre, ajoutant qu’il ferait don de son augmentation à des œuvres caritatives pendant les cinq prochaines années.

Mais il ne s’agit pas uniquement d’une question de rémunération, a-t-il ajouté.

"Il s’agit en fin de compte de savoir si Singapour continuera à disposer de la qualité de leadership politique dont nous avons besoin pour faire avancer notre pays et bien servir les Singapouriens dans les années à venir", a-t-il déclaré.

À titre de comparaison, le Premier ministre britannique touche 230.000 (198.090 euros) tandis que le président américain Donald Trump gagne 400.000 dollars, selon les données du site à but non lucratif PoliticalSalaries.com, qui classe le Premier ministre de Singapour comme le dirigeant le mieux rémunéré au monde.

Ces données montrent que le chef de l’exécutif de Hong Kong occupe la deuxième place mondiale avec un salaire annuel de 719.000 dollars, suivi du président suisse avec 606.000 dollars.

L’augmentation des rémunérations des élus commencera par une hausse ponctuelle pouvant atteindre 9%, suivie d’ajustements en fonction des performances.

D’ici la fin du mandat gouvernemental, la plupart des ministres d’État gagneront environ 1,35 million de dollars singapouriens et ceux qui obtiendront de bons résultats pourront "gravir les échelons", a annoncé Lawrence Wong.

Singapour a revu pour la dernière fois les salaires des ministres en 2012, lorsque ceux-ci avaient accepté une baisse de 36% de leur rémunération afin d’apaiser le mécontentement de l’opinion publique concernant le montant de leurs revenus.

Les députés débattront de cette question au Parlement jeudi.

Ces chiffres ont suscité des réactions sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs de Reddit considérant cet ajustement salarial comme "hors de propos", tandis que d’autres ont estimé que ces augmentations seraient justifiées si les ministres parvenaient à mieux gérer cette période difficile.

Les partis d’opposition n’ont pas publié de déclarations à ce sujet.

Lawrence Wong a déclaré qu’il était "plus facile politiquement" pour lui de laisser les choses en l’état, mais que "ce ne serait pas la bonne chose à faire", car les salaires dans le secteur privé, la fonction publique, le système judiciaire et le secteur public avaient augmenté depuis 2012.

(Xinghui Kok et Jun Yuan Yong; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)