Singapore Airlines va investir 800 millions de dollars pour moderniser ses avions

( AFP / DAVID GRAY )

La compagnie aérienne Singapore Airlines (SIA) a annoncé lundi qu'elle allait investir plus de 800 millions de dollars pour moderniser les cabines de ses avions long-courriers Airbus A350-900, sur fond de concurrence exacerbée dans le secteur.

La modernisation de toutes les classes de cabine de 41 de ses A350-900 long et ultra long rayon d'action (ULR) devrait coûter 1,1 milliard de dollars singapouriens (835 millions de dollars), a détaillé la compagnie dans un communiqué.

Pour la première fois, la compagnie aérienne introduira une "cabine luxueuse de première classe" dans sept A350-900 ULR visant à "établir de nouvelles références dans l'industrie pour les vols les plus longs", a-t-elle indiqué.

"Au cours des six dernières années, nous avons largement impliqué nos clients et nos actionnaires dans la conception de nos produits pour des cabine long-courriers de nouvelle génération, anticipant l'évolution de leurs préférences et de leurs attentes jusque dans les moindres détails", a déclaré Goh Choon Phong, directeur général de SIA.

Le premier avion modernisé devrait entrer en service au deuxième trimestre 2026 et le programme doit s'achever en 2030, a précisé le groupe aérien.

SIA est positionné sur le haut de gamme, "l'a toujours été et le sera toujours" et cet investissement vise à maintenir sa place, notamment face à la concurrence des compagnies du Golfe, comme "Qatar Airways et Emirates ou aussi, dans une certaine mesure, de Turkish Airlines", a souligné auprès de l'AFP Shukor Yusof, fondateur du cabinet de conseil en aviation Endau Analytics basé à Singapour.