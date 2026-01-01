 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sidiki Chérif vers le Paris FC ?
information fournie par So Foot 01/01/2026 à 16:17

Sidiki Chérif vers le Paris FC ?

Sidiki Chérif vers le Paris FC ?

Attention à la concurrence.

Selon L’Équipe , le Paris FC aurait offert un chèque de 23 millions d’euros à Angers pour s’attacher les services de Sadiki Chérif. L’attaquant angevin se présente comme l’une des révélations de cette première partie de saison en Ligue 1 avec quatre réalisations.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'entraîneur italien de Chelsea Enzo Maresca face à Fulham, le 26 décembre 2025 Stamford Bridge ( AFP / Glyn KIRK )
    Foot: Chelsea et Maresca divorcent au Jour de l'An
    information fournie par AFP 01.01.2026 15:21 

    Grand consommateur d'entraîneurs, le club anglais de Chelsea a annoncé jeudi se séparer d'Enzo Maresca, une fracture survenue après une première saison à succès et des dernières semaines sous tension, en coulisses et sur le terrain. "Le Chelsea Football Club et ... Lire la suite

  • Enzo Maresca et Chelsea c'est fini
    Enzo Maresca et Chelsea c'est fini
    information fournie par So Foot 01.01.2026 13:49 

    13 heures pour connaître le nom du premier entraîneur viré de l’année 2026. Alors que le torchon brûlait depuis plusieurs semaines entre Enzo Maresca et Chelsea, le club londonien a officialisé ce jeudi le renvoi de son entraîneur dans un communiqué.… LB pour SOFOOT.com ... Lire la suite

  • Le conseil de Camavinga à Endrick
    Le conseil de Camavinga à Endrick
    information fournie par So Foot 01.01.2026 13:32 

    Rhabillé pour l’hiver. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de l’Olympique lyonnais Endrick, la recrue star de ce mercato hivernal du côté des Gones, a fait ses premiers pas au club et s’est livré sur ses premières impressions depuis son arrivée.… LB ... Lire la suite

  • La terrible décision du gouvernement gabonais après l'élimination des Panthères
    La terrible décision du gouvernement gabonais après l'élimination des Panthères
    information fournie par So Foot 01.01.2026 12:31 

    Et bonne année surtout. Après le zéro pointé des Panthères lors de cette CAN 2025, le gouvernement gabonais a annoncé des mesures drastiques après l’élimination de la sélection qui a perdu l’ensemble de ses rencontres de poule. Selon la presse locale, le ministre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank