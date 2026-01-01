Sidiki Chérif vers le Paris FC ?
Attention à la concurrence.
Selon L’Équipe , le Paris FC aurait offert un chèque de 23 millions d’euros à Angers pour s’attacher les services de Sadiki Chérif. L’attaquant angevin se présente comme l’une des révélations de cette première partie de saison en Ligue 1 avec quatre réalisations.…
LB pour SOFOOT.com
