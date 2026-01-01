Le FC Nantes tient sa première recrue hivernale
Le premier d’une longue série ?
Annoncé comme l’un des clubs qui pourrait être le plus actif lors de ce mercato hivernal, le FC Nantes vient d’annoncer sa première recrue . Prêté par l’Olympiakos, Rémy Cabella rejoint les Canaris jusqu’à la fin de la saison .…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
