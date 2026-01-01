 Aller au contenu principal
Les ultras niçois feront leur retour au stade face à Toulouse
information fournie par So Foot 01/01/2026 à 17:45

Les ultras niçois feront leur retour au stade face à Toulouse

Les ultras niçois feront leur retour au stade face à Toulouse

D’où l’importance de prendre des bonnes résolutions en début d’année.

Alors que de nombreux changements ont eu lieu du côté de l’OGC Nice en cette fin d’année avec le retour du duo Rivère-Cohen à la présidence du club et l’arrivée sur le banc de Claude Puel à la place de Franck Haise, les ultras niçois ont annoncé via un communiqué leur retour au stade le 17 janvier prochain lors du déplacement des Niçois à Toulouse.…

LB pour SOFOOT.com

Sport
