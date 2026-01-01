Les ultras niçois feront leur retour au stade face à Toulouse
D’où l’importance de prendre des bonnes résolutions en début d’année.
Alors que de nombreux changements ont eu lieu du côté de l’OGC Nice en cette fin d’année avec le retour du duo Rivère-Cohen à la présidence du club et l’arrivée sur le banc de Claude Puel à la place de Franck Haise, les ultras niçois ont annoncé via un communiqué leur retour au stade le 17 janvier prochain lors du déplacement des Niçois à Toulouse.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer