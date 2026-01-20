Sid Belhaj : « Le ballon est plus facile à manier que la canne à pêche »

L’équipe de France de futsal lancera son Euro mercredi, contre la Croatie, à Riga. Parmi les tauliers du groupe, Sid Belhaj vient d’entrer dans l’histoire en battant le record de sélections (152). Le moment parfait pour revenir sur son passage à l’OL, son amour du futsal et son job de vendeur chez Decathlon, qu’il ne lâcherait pour rien au monde.

Tu t’apprêtes à jouer ton troisième tournoi majeur avec les Bleus. Comment tu te sens ?

Trois compétitions majeures, ça commence à être pas mal sur le CV ! Je me sens bien. J’ai fait une super saison et je me suis blessé deux fois coup sur coup. Je n’ai pas touché le ballon pendant un mois, ça m’avait manqué. J’avais un peu peur de mon état de forme car rien ne remplace le terrain, mais j’ai bien travaillé, je suis très satisfait de mon état de forme. Je me suis bien préparé physiquement, je suis prêt pour cette compétition. On va tout faire pour mieux figurer qu’en 2018 (nul contre l’Espagne, défaite contre l’Azerbaïdjan et élimination au premier tour, NDLR) .…

Propos recueillis par Quentin Ballue pour SOFOOT.com