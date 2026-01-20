Real-Monaco : qui tousse le plus fort ?

Vingt-deux ans après leur quart de finale époustouflant, Monaco et le Real Madrid se retrouvent mardi soir... dans un piteux état. Le Real vient de larguer Xabi Alonso et de sortir de la Coupe du Roi, tandis que l’ASM reste sur quatre défaites en championnat. Une affiche bien fiévreuse.

Elle est de retour, pour nous jouer des mauvais tours : ce n’est pas la Team Rocket, mais bien la grippe. Selon le dernier bulletin de Santé Publique France, l’ensemble des régions est concerné par l’épidémie. L’agence note aussi « une poursuite de l’augmentation des décès » . Le virus était responsable d’environ 17 600 morts l’an dernier. La prudence est de mise pour les publics les plus fragiles, dont font partie les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladie chronique… et les entraîneurs de football, toujours très menacés à partir du refroidissement des températures. Les disparitions brutales d’Enzo Maresca, Wilfried Nancy et Rúben Amorim sont venues nous rappeler à quel point l’hiver pouvait être impitoyable. Personne n’est épargné, pas même les clubs comme Monaco et le Real Madrid, pourtant habitués à un froid moins rude.

Quoi de neuf, Docteur ?

Le patient madrilène a commencé à consulter au mois de novembre. Les premiers symptômes sont apparus à Liverpool, d’où le Real est reparti la queue entre les jambes, clairement dominé par le champion d’Angleterre. La situation a duré plus d’un mois avec huit matchs, seulement deux victoires, des nuls contre le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Gérone (1-1) et des défaites face au Celta (0-2) et Manchester City (1-2). La période des fêtes a remis un peu de joie dans la capitale avec une série de cinq succès… Un simple mirage, balayé par le Barça en finale de la Supercoupe d’Espagne (3-2).…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com