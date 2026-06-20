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« Si tu es un vrai mexicain, tu ne peux pas supporter les États-Unis »
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 10:05

« Si tu es un vrai mexicain, tu ne peux pas supporter les États-Unis »

« Si tu es un vrai mexicain, tu ne peux pas supporter les États-Unis »

Le Mexique et les États-Unis sont les deux principaux pays organisateurs de ce Mondial qui unirait soi-disant les peuples. Y compris ceux du pays des mariachis et de l’Oncle Sam ? Début de réponse dans une fan fest de Guadalajara remplie de gringos, de chicanos et de footix venus assister à la victoire de la Team US contre l’Australie.

Il fait une chaleur écrasante à la Fan Fest de Guadalajara lorsque l’hymne américain retentit sur l’écran géant. Les premières notes de The Star-Spangled Banner sont religieusement respectées avant qu’un petit trio de jeunes mexicains viennent casser la solennité de l’instant avec des sifflets. Leurs auteurs, Alberto, Miguel et Armando portent tous le maillot du Tri , mais aujourd’hui, ils sont particulièrement à fond derrière les Socceroos . « Si tu es un vrai mexicain, tu ne peux pas supporter les Etats-Unis, c’est impossible » , justifie Miguel, en réajustant sa casquette aux couleurs des Chivas. « C’est comme si tu demandais à un argentin d’encourager le Brésil » , image son pote Armando avant que Miguel embraye avec une justification allant bien au-delà de la rivalité sportive entre les deux géants de la zone Concacaf : « Les Etats-Unis ont toujours eu un problème avec les latinos, et c’est encore pire depuis que Donald ‘Tramp’ est président. Pour lui, on sera toujours des êtres humains de seconde zone. »

Par Javier Prieto Santos, à Guadalajara pour SOFOOT.com

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