Si nous digérons bien, c'est grâce aux vaches !

Sans l'aide de notre microbiote nous ne serions pas capables de digérer les fibres des végétaux, ou plus exactement la cellulose présente dans leurs parois cellulaires. Or si nos intestins contiennent des bactéries capables de dissoudre cette cellulose, ce serait en grande partie grâce aux vaches ! Pour arriver à leur conclusion, les chercheurs de l'université Ben-Gourion (Israël) ont analysé près de 5 000 échantillons d'ADN de microbes intestinaux de vache et plus de 92 000 échantillons humains. En comparant les gènes, les scientifiques ont découvert trois espèces bactériennes du microbiote humain très similaires à des bactéries bovines servant à la digestion de la cellulose. Héritées de nos amies les vaches, elles auraient évolué pour devenir des bactéries humaines une fois installées dans nos intestins.

L'étude d'échantillons de matières fécales vieux de deux mille ans et d'autres provenant de populations actuelles, rurales ou urbaines, révèle que ces bactéries étaient très présentes chez nos ancêtres et le sont encore chez les habitants des campagnes. À l'inverse, elles tendent à disparaître de l'intestin des citadins, faibles consommateurs de fibres et friands d'aliments transformés. Cette transformation du microbiote urbain contribuerait à l'apparition des maladies métaboliques. (Science)