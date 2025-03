« Si les mentalités face aux arbitres ne changent pas, il y aura un drame dans les années à venir »

Dans un contexte houleux autour de l’arbitrage professionnel en France, celui des niveaux amateurs est toujours sujet à des violences verbales et physiques. Derrière les cas Benoit Millot et Jérémy Stinat se cache aussi celui de Quentin Verrier, arbitre youtubeur de 27 ans, dont l’une des mésaventures est devenue virale sur Instagram la semaine dernière. Entretien autour d’une fonction à l’autorité perturbée.

Dans un extrait de ta prochaine vidéo YouTube, tu expliques en avoir ras le bol, et qu’un évènement en particulier a été la goutte de trop. Que s’est-il passé ?

C’était en juillet dernier, j’arbitrais dans un tournoi de quartier. Je l’ai fait dans une optique de progresser et de me mettre en difficulté. C’était un match de poule où il n’y avait pas beaucoup d’enjeu, sur une action où j’annule un hors-jeu signalé par un assistant qui n’était pas arbitre. Je décide de me faire confiance et de valider le but pour l’équipe adverse qui mène alors 2-0. Et cette personne que l’on voit dans la vidéo me crie dessus, je lui ai dit de manière très courtoise que je restais sur mon avis, et là, le ton commence à monter. Avec quelques menaces comme « je t’assure, tu vas pas sortir d’ici » etc. Je lui sors le carton rouge, et sans jamais m’imaginer ce qui pouvait se passer, il m’attrape par le col et m’a maintenu pendant 10-15 secondes avant que des collègues à lui le séparent. Ce qui est bien, c’est que la direction du tournoi l’a directement exclu de la compétition.…

Propos recueillis par Théo Juvenet pour SOFOOT.com