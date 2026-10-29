Shell: bénéfice net plus que doublé sur un marché pétrolier perturbé par la guerre

( AFP / NIKLAS HALLE'N )

Le géant britannique des hydrocarbures Shell a annoncé jeudi un bénéfice net plus que doublé au troisième trimestre, à 12,1 milliards de dollars, dans un contexte de prix élevés de l'énergie et de fortes perturbations du marché mondial à cause du conflit au Moyen-Orient.

"La focalisation constante de Shell sur la performance opérationnelle a permis d'obtenir des résultats très solides au cours d'un trimestre marqué par une perturbation toujours sévère du système énergétique mondial", a résumé dans un communiqué le directeur général de Shell, Wael Sawan.

La hausse de 126,6% du bénéfice sur le trimestre par rapport à l'an passé est le fruit de la bonne performance des activités de production et de commercialisation du gaz, notamment liquéfié, mais aussi de marges de raffinage plus élevées, explique Shell dans son communiqué.

Ces marges, qui reflètent l'écart entre le prix du pétrole brut et celui des carburants qui en sont issus, ont atteint 42 dollars par baril, contre 24 dollars au deuxième trimestre, un niveau largement supérieur au précédent record établi en 2022, selon l'agence Bloomberg.

Cette hausse s'explique notamment par les perturbations de la production et des exportations de carburants au Moyen-Orient. En Russie, les attaques ukrainiennes contre les raffineries ont également réduit la production, poussant Moscou à limiter ses exportations d'essence et de gazole pour préserver son approvisionnement intérieur.

Ces perturbations réduisent l'offre mondiale de carburants et soutiennent leurs prix par rapport à ceux du brut, augmentant les marges des raffineurs qui maintiennent leur production.

Le chiffre d'affaires de Shell est lui aussi en forte hausse, à 92,85 milliards de dollars contre 68,15 milliards l'an passé à la même période.

Le groupe a également annoncé un nouveau programme de rachats d'actions de 5 milliards de dollars, après avoir achevé le précédent, de 4,2 milliards.