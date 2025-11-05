Shein s'installe à Paris sous haute tension

L'espace Shein au Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le 4 novembre 2025, la veille de son ouverture ( AFP / Julie SEBADELHA )

Malgré les sanctions administratives et l'enquête judiciaire ouverte pour la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine, le géant de l'e-commerce asiatique Shein ouvre mercredi son premier magasin physique et pérenne au monde à Paris.

Symbole de la portée hautement polémique de cette ouverture à 13h, au 6e étage du BHV, des forces de police étaient présentes dès mardi soir autour du magasin, la préfecture de police suivant l'événement avec une "attention toute particulière".

L'arrivée de la plateforme, fondée en 2012 en Chine et désormais basée à Singapour, cristallise les tensions autour de la régulation du commerce en ligne et de la mode jetable ultra-éphémère.

Visée par une proposition de loi anti fast-fashion, l'entreprise a déjà écopé cette année en France de trois amendes pour un total de 191 millions d'euros, pour non-respect de la législation sur les cookies, fausses promotions, informations trompeuses et non-déclaration de microfibres plastiques.

Depuis son annonce début octobre, le gouvernement, la mairie de Paris, des élus, des associations et des acteurs du secteur textile français ont fustigé son implantation en France.

Une affiche sur une façade du Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV)annonce l'ouverture le 5 novembre d'un espace Shein, le 3 novembre 2025 à Paris ( AFP / Julie SEBADELHA )

Cela avant même la révélation samedi par la Répression des fraudes (DGCCRF) de la vente de poupées sexuelles ressemblant à des fillettes. Shein est visé depuis lundi par une enquête du parquet de Paris et sera auditionnée par une mission d'information de l'Assemblée nationale.

Jusqu'ici exclusivement disponible en ligne et dans des magasins éphémères, l'entreprise franchit mercredi une étape stratégique avec son implantation durable. Et par n'importe où : dans un emblématique symbole du commerce parisien, le BHV, un joyau art déco situé face à l'hôtel de ville.

- Six magasins -

C'est au 6e étage que les adeptes de Shein ont rendez-vous à l'heure du déjeuner pour découvrir un espace de 1.200 m2.

Frédéric Merlin, patron de la Société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV depuis 2023, a assuré que les produits vendus dans ce magasin ne sont pas ceux de la "marketplace" de Shein et qu'ils répondent aux normes européennes.

L'espace Shein au Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le 4 novembre 2025, la veille de son ouverture ( AFP / Julie SEBADELHA )

Avant même l'arrivée de Shein au BHV, plusieurs marques françaises ont fui le grand magasin, dénonçant un partenariat en contradiction avec leurs valeurs et leurs intérêts. L'intersyndicale des salariés y est également opposée.

Reste à voir si les consommateurs répondront présent. Pour les attirer, et pour tenter de juguler le mécontentement des autres marques partenaires, les achats effectués mercredi dans le magasin Shein donneront lieu à un bon d'achat d'un même montant ailleurs au BHV.

La marque, qui revendique 25 millions de clients en France, est loin d'être inconnue des consommateurs : elle était en 2024 l'enseigne de mode où les Français ont dépensé le plus, selon une étude de l'application de shopping Joko.

Cinq autres magasins Shein ouvriront en province prochainement à Angers, Dijon, Grenoble, Limoges et Reims. Les grands magasins qui les accueilleront ne seront plus des Galeries Lafayette mais des "BHV", le groupe Galeries Lafayette ayant rompu son contrat avec la SGM pour ne pas être associé à Shein.

Le secteur du textile et les petits commerces sont particulièrement touchés par la déferlante de produits conçus en Asie, majoritairement en Chine. En 2024, 4,6 milliards de colis à moins de 150 euros ont été importés dans l'UE. Le nombre de ces colis, exemptés de droits de douane, double tous les deux ans au rythme actuel.