Shein: Disneyland Paris renonce à son partenariat pour Noël avec le BHV
information fournie par AFP 23/10/2025 à 16:38

Disneyland Paris renonce à son projet pour Noël avec le BHV, après l'annonce du partenariat entre la plateforme Shein et le grand magasin parisien ( AFP / Martin BUREAU )

Disneyland Paris renonce à son projet pour Noël avec le BHV, après l'annonce du partenariat entre la plateforme Shein et le grand magasin parisien, a annoncé jeudi le parc d'attractions à l'AFP, confirmant une information du Parisien.

Disneyland Paris, parc d'attractions le plus fréquenté de France, devait installer du 4 novembre au 31 décembre un magasin éphémère et des vitrines sur le thème de l'attraction "It's a small world" à l'occasion des fêtes de fin d'année. "Les conditions ne sont plus réunies pour déployer sereinement les animations de Noël", a-t-il déclaré à l'AFP.

Cette décision est prise alors que la marque Shein doit ouvrir à partir de novembre six magasins physiques pérennes en France, dont l'un au sein du Bazar de l'Hôtel de ville (BHV).

Le projet, fruit d'un accord entre Shein et la Société des grands magasins - SGM, foncière commerciale qui exploite l'établissement parisien - a suscité une vive polémique depuis son annonce début octobre, les plateformes asiatiques à prix discount étant notamment accusées de concurrence déloyale, de pollution environnementale ou encore de conditions de travail indignes.

Des salariés du BHV manifestent devant le grand magasin parisien le 10 octobre, lors d'une grève pour protester contre l'arrivée de la marque de fast-fashion Shein dans son enceinte ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Plusieurs marques avaient déjà annoncé leur départ du BHV suite à cette annonce.

"Ce partenariat est un mauvais signal qu'il faut éviter", a aussi estimé jeudi le cabinet du ministre du Commerce, Serge Papin, interrogé par l'AFP, ajoutant que le ministre souhaitait "trouver en ce sens des solutions".

Interrogé jeudi matin sur TF1 sur le fait de savoir s'il faisait "pression" et avait "encore un espoir" d'empêcher l'arrivée de Shein au BHV, Serge Papin avait répondu "oui", sans plus de précisions.

