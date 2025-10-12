 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dans le Tarn-et-Garonne, une élection partielle au chevet du front républicain
information fournie par AFP 12/10/2025 à 04:23

Les électeurs de la première circonscription du Tarn-et-Garonne votent dimanche lors d'une législative partielle pour départager Pierre-Henri Carbonnel, candidat UDR soutenu par le RN, et Cathie Bourdoncle, candidate socialiste ( AFP / Ed JONES )

Les électeurs de la première circonscription du Tarn-et-Garonne votent dimanche lors d'une législative partielle pour départager Pierre-Henri Carbonnel, candidat UDR soutenu par le RN, et Cathie Bourdoncle, candidate socialiste ( AFP / Ed JONES )

Les électeurs de la première circonscription du Tarn-et-Garonne votent dimanche lors d'une législative partielle qui, en plus de départager Pierre-Henri Carbonnel, candidat UDR soutenu par le RN, et Cathie Bourdoncle, candidate socialiste, illustre la menace qui pèse sur le front républicain.

Arrivé troisième et éliminé au premier tour avec 17,55% des voix, le conseiller départemental Les Républicains (LR) Bernard Pécou, bien que fermement opposé au RN, n'a pas souhaité donner de consigne de vote.

Le chef de son parti, Bruno Retailleau, a toutefois appelé ses électeurs à ne donner "pas une voix" à la gauche lors de ce scrutin visant à remplacer la députée (UDR) Brigitte Barèges, inéligible depuis juillet après une décision du Conseil constitutionnel, qui a identifié des irrégularités dans le financement de sa campagne.

Comment trancheront-ils? Leur choix, à partir de l'ouverture des bureaux de vote à 08H00 et jusqu'à 18H00, sera déterminant, le candidat de l'Union des droites pour la République (UDR) Pierre-Henri Carbonnel, un agriculteur de 35 ans, ayant reçu 29,25% des suffrages et pouvant sans doute compter sur les 7,34% recueillis au premier tour par une dissidente du RN.

A gauche, la socialiste Cathie Bourdoncle, vice-présidente du conseil départemental âgée de 59 ans, soutenue par la présidente de la région Occitanie Carole Delga, l'ex-députée locale Valérie Rabault et le Parti radical de gauche (PRG), a obtenu 24,30% des voix dimanche dernier. Elle a reçu le soutien indirect de son adversaire LFI Samir Chikhi (10,49%), qui a appelé à faire barrage au RN, et de Catherine Simonin-Bénazet (Renaissance, 5,28%).

- Ligne Retailleau -

La ligne édictée par Bruno Retailleau dans une interview à Europe1-CNews, "pas une voix à la gauche", "ça veut dire toutes les voix à Pierre-Henri Carbonnel", a voulu croire mercredi le président de l'UDR, Eric Ciotti, lors d'un déplacement à Montauban.

Mais le ministre démissionnaire de l'Intérieur s'est bien gardé d'appeler directement à voter pour M. Carbonnel. Et le candidat LR Bernard Pécou a, lui, critiqué la "dérive d'idées" de Brigitte Barèges, ex-LR qui avait emporté la circonscription face à la gauche en 2024 en suivant M. Ciotti dans son alliance avec le RN.

Mme Barèges, alors maire de Montauban et dont M. Carbonnel était le suppléant, avait battu la députée PS sortante en poste depuis 2012, Valérie Rabault, par 51,25% des voix contre 48,75%, lors d'un scrutin où la participation s'était toutefois élevée au second tour à 71,47%, contre seulement 35% au premier tour dimanche.

- Soutien aux poulains -

Signe de l'importance donnée au scrutin par les partis, tant M. Ciotti que M. Retailleau, le secrétaire général de Renaissance Gabriel Attal ou Carole Delga sont venus encourager leurs poulains à un moment ou à un autre de la campagne.

"Pour remporter ce siège", a estimé mercredi Eric Ciotti, "il faut que tous ceux qui partagent les valeurs de droite se réunissent au second tour".

Soutenue par la très anti-LFI présidente de région Carole Delga, Cathie Bourdoncle "n'est pas Che Guevara", a noté lors d'une conférence de presse mardi Stéphane Peu, le président du groupe PCF à l'Assemblée nationale.

Face à la position de Bruno Retailleau, M. Peu a fustigé "l'accélération d'une recomposition politique où la droite dite républicaine, Les Républicains, est en train d'envisager, sérieusement et concrètement, son union future avec l'extrême droite".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 04:51

    Quand on s'est acoquiné avec che guevara on n'a de leçons à donner à personne.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une femme et ses enfants traversent la rue près d'un camion de campagne du président sortant du Cameroun, Paul Biya, à Yaoundé le 11 octobre 2025 ( AFP / MARCO LONGARI )
    Le Cameroun vote pour la présidentielle, Biya grand favori pour un 8e mandat
    information fournie par AFP 12.10.2025 03:59 

    Paul Biya, plus vieux chef de l’État en exercice dans le monde, part grand favori de l'élection présidentielle dimanche au Cameroun, où il règne sans partage depuis 43 ans. Avec face à lui 11 candidats, dont son ancien ministre Issa Tchiroma Bakary, qui suscite ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 11 octobre 2025 à l'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne ( POOL / Martin LELIEVRE )
    Lecornu au défi de composer un gouvernement
    information fournie par AFP 12.10.2025 03:59 

    Fragilisé par la défection de LR, Sébastien Lecornu est au défi de composer dans l'urgence un gouvernement qui risque de ne durer que quelques jours mais aura au moins déposé un projet de budget au Parlement. Le temps presse pour le Premier ministre tout juste ... Lire la suite

  • Des électeurs font la queue dans un bureau de vote à Victoria, la capitale des Seychelles le 27 septembre 2025, lors des élections présidentielles et parlementaires. ( AFP / Rassin VANNIER )
    Seychelles: l'opposant Patrick Herminie élu président
    information fournie par AFP 12.10.2025 02:55 

    L'opposant Patrick Herminie a remporté la présidentielle aux Seychelles avec 52,7% des suffrages, redonnant à son parti United Seychelles (US) les rênes d'un pouvoir qu'il a presque toujours occupé depuis l'indépendance de de cet archipel de l'océan Indien renommé ... Lire la suite

  • Des Palestiniens reviennent dans la ville de Gaza après le début du cessez-le-feu, le 11 octobre 2025 ( AFP / - )
    Gaza: le Hamas prêt à commencer à libérer les otages dès lundi
    information fournie par AFP 12.10.2025 01:29 

    Le Hamas a annoncé qu'il allait commencer à libérer les otages israéliens à Gaza dès lundi matin comme prévu, peu avant un "sommet de la paix" en Egypte qui rassemblera les dirigeants d'une vingtaine de pays autour des présidents américain Donald Trump et égyptien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank