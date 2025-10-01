Seul Lionel Messi a fait mieux que Kylian Mbappé sur deux premiers matchs de C1
Il avait des posters de Cristiano Ronaldo dans sa chambre, mais il suit les pas de Lionel Messi.
Triple buteur ce mardi soir lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du petit poucet du Kaïrat Almaty (0-5), Kylian Mbappé a une nouvelle fois laisser l’empreinte des ses crampons taille 45 en Ligue des champions.…
KM pour SOFOOT.com
