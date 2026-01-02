Sergio Ramos pourrait bientôt racheter un club de Liga

Après le foot et la chanson, place à un nouveau job pour Sergio !

Sans club depuis son départ de Monterrey en décembre, Sergio Ramos pourrait faire son grand retour en troquant les crampons pour la cravate. Selon plusieurs médias espagnols dont la Cadena SER , l’ancien international espagnol se serait positionné pour racheter le Séville FC , son club formateur. Ramos y a joué entre 2004 et 2005, puis entre 2023 et 2024, avant son arrivée à Monterrey.…

CMF pour SOFOOT.com