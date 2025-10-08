Sergio Conceição succède à Laurent Blanc sur le banc d'Al-Ittihad
Un nouveau Portugais débarque à Djeddah.
C’est officiel, le club de Al-Ittihad a annoncé ce mercredi, l’arrivée de Sergio Conceição en tant que nouvel entraîneur du club. Le Portugais succède au Français Laurent Blanc, limogé après la seule défaite du club, face au club de Al-Nassr de Cristiano Ronaldo fin septembre.…
KM pour SOFOOT.com
