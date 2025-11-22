 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lens congèle Strasbourg et revient à hauteur de l’OM
information fournie par So Foot 22/11/2025 à 18:57

Lens congèle Strasbourg et revient à hauteur de l’OM

Lens congèle Strasbourg et revient à hauteur de l’OM

Dans un choc fermé entre deux équipes ambitieuses, Lens s'en est remis à un coup-franc lointain pour forcer le verrou strasbourgeois (1-0). Une victoire en guise de message d'avertissement : les nordistes sont plus que jamais à leur place sur le podium de la Ligue 1.

Lens 1-0 Strasbourg

But : Ganiou (69 e ) pour les Sang et Or

Expulsions : Guilavogui (90 e +5) pour les Sang et Or // Barco (77 e ) pour les Alsaciens

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bordeaux reprend la tête de son groupe de National 2
    Bordeaux reprend la tête de son groupe de National 2
    information fournie par So Foot 22.11.2025 18:54 

    Lorient B 0-2 Girondins de Bordeaux Buts : Openda (25e), Etondo (72e) pour les Girondins Plus d’informations à venir… … JD pour SOFOOT.com

  • Le FC Barcelone rejoint le Real Madrid en tête de la Liga
    Le FC Barcelone rejoint le Real Madrid en tête de la Liga
    information fournie par So Foot 22.11.2025 18:17 

    FC Barcelone 4-0 Athletic Bilbao Buts : Lewandowski (5 e ), Torres (45 e +3, 90 e +1), Lopez (48 e ) pour le Barça Plus d’informations à venir… … JD pour SOFOOT.com

  • Forest humilie Liverpool, Brighton et Palace font un grand bond en avant
    Forest humilie Liverpool, Brighton et Palace font un grand bond en avant
    information fournie par So Foot 22.11.2025 17:58 

    Coup de tonnerre sur la Premier League ! Non pas parce que Liverpool a de nouveau perdu, mais parce que ce sixième revers de la saison a eu lieu sur la pelouse d’Anfield face au 19 e de Premier League. En menant 0-2 à la pause, puis 0-3 à un quart d’heure du terme, ... Lire la suite

  • Le Bayern se relance face à Fribourg, Deniz Undav écœure Dortmund
    Le Bayern se relance face à Fribourg, Deniz Undav écœure Dortmund
    information fournie par So Foot 22.11.2025 17:30 

    La stat’ vaut ce qu’elle vaut, mais cela faisait 26 ans que le SC Fribourg n’avait plus perdu un match après avoir mené par deux buts d’écart. Soit le scénario du début du match contre le Bayern, encore sonné par le partage de points face à l’Union Berlin avant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank