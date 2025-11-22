Lens congèle Strasbourg et revient à hauteur de l’OM
Dans un choc fermé entre deux équipes ambitieuses, Lens s'en est remis à un coup-franc lointain pour forcer le verrou strasbourgeois (1-0). Une victoire en guise de message d'avertissement : les nordistes sont plus que jamais à leur place sur le podium de la Ligue 1.
Lens 1-0 Strasbourg
But : Ganiou (69 e ) pour les Sang et Or
Expulsions : Guilavogui (90 e +5) pour les Sang et Or // Barco (77 e ) pour les Alsaciens …
Par Tom Binet pour SOFOOT.com
