Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
La Fiorentina prend un point face à la Juventus mais ne décolle toujours pas
information fournie par So Foot•22/11/2025 à 20:06
La Fiorentina prend un point face à la Juventus mais ne décolle toujours pas
Fiorentina 1-1 Juventus
Buts : Mandragora (48
e
) pour la Viola // Kostic (45
e
+6) pour la Vieille Dame
L'histoire retiendra que Paul Pogba a rejoué pour la première fois avec un entrée en jeu sur du Depeche Mode, à un moment où le Stade rennais venait de marquer le quatrième but pour plomber un peu plus Monaco (4-1). Un troisième succès d'affilée pour les Bretons, ...
Lire la suite
Dans un choc fermé entre deux équipes ambitieuses, Lens s'en est remis à un coup-franc lointain pour forcer le verrou strasbourgeois (1-0). Une victoire en guise de message d'avertissement : les nordistes sont plus que jamais à leur place sur le podium de la Ligue ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer