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Sergio Agüero compare Lionel Messi à une star du porno
information fournie par So Foot 19/07/2026 à 16:24

Sergio Agüero compare Lionel Messi à une star du porno

Sergio Agüero compare Lionel Messi à une star du porno

El chibre de oro. A 39 ans, Lionel Messi s’apprête à disputer une nouvelle finale de Coupe du monde, ce dimanche soir face à l’Espagne. Toujours en course pour le soulier d’or, l’Argentin continue d’impressionner pas mal de monde, à commencer par son ancien coéquipier en sélection Sergio Agüero.

« C’est une rockstar »

Dans le podcast Vamo’ a juga’ , le Kun n’a pas tari d’éloge sur le capitaine de l’ Albiceleste : « Beaucoup de gens sont comme nous à 31 ans. Moi, j’ai 38 ans, je vais en avoir 39, je suis en train de faire un stream, alors que Leo joue encore comme s’il en avait 20 . » De quoi lui faire dire que La Pulga n’est ni plus ni moins que « le meilleur de tous, le meilleur joueur de l’histoire. Regardez ce qu’il a encore fait contre l’Angleterre : deux passes décisives. C’est tout simplement énorme. »

JD pour SOFOOT.com

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