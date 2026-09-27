Serbie-Démission du président Aleksandar Vucic

Le président serbe Aleksandar Vucic a annoncé dimanche sa démission, ouvrant la voie à des élections présidentielles anticipées.

Au début du mois, le dirigeant populiste, en fonction depuis 12 ans en tant que président ou chef du gouvernement, a dissous le Parlement et annoncé la tenue d'élections anticipées le 25 octobre, dans un tentative visant à prolonger son emprise sur le pouvoir en se présentant à nouveau au poste de Premier ministre.

Aleksandar Vucic a été confronté à des manifestations anti-corruption déclenchées par l'effondrement, en novembre 2024, du toit de la gare de la ville de Novi Sad, dans le nord du pays, qui a tué 16 personnes.

(Aleksandar Vasovic, Version française Benoit Van Overstraeten)