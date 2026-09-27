 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Serbie-Démission du président Aleksandar Vucic
information fournie par Reuters 27/09/2026 à 20:21
Ajouter Boursorama à vos sources

Le président serbe Aleksandar Vucic a annoncé dimanche sa démission, ouvrant la voie à des élections présidentielles anticipées.

Au début du mois, le dirigeant populiste, en fonction depuis 12 ans en tant que président ou chef du gouvernement, a dissous le Parlement et annoncé la tenue d'élections anticipées le 25 octobre, dans un tentative visant à prolonger son emprise sur le pouvoir en se présentant à nouveau au poste de Premier ministre.

Aleksandar Vucic a été confronté à des manifestations anti-corruption déclenchées par l'effondrement, en novembre 2024, du toit de la gare de la ville de Novi Sad, dans le nord du pays, qui a tué 16 personnes.

(Aleksandar Vasovic, Version française Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank