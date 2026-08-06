Sept morts dans des frappes russes dans l'est de l'Ukraine et en mer Noire

(Actualisé avec frappe russe en mer Noire, attaque ukrainienne en Russie)

Six personnes sont mortes dans la nuit de mercredi à jeudi en Ukraine lors de frappes russes sur les régions de Kharkiv et Soumy, dans l'est du pays, ont rapporté les autorités.

Une attaque russe en mer Noire a en outre tué un membre d'équipage et provoqué un incendie sur un navire battant pavillon de la Guinée-Bissau chargé de blé mercredi soir, a annoncé Oleh Kiper, gouverneur de la région d'Odessa.

Les secouristes s'employaient jeudi matin à éteindre des incendies et nettoyer les décombres à Balaklia, une ville de l'oblast de Kharkiv (est) où trois personnes ont péri dans des maisons bombardées, ont dit les autorités locales sur Telegram.

Trois autres personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées lors d'attaques russes contre des localités de la région de Soumy (nord-est). Douze personnes ont également été blessées à Soumy même, visée par des bombes guidées, a déclaré la police ukrainienne sur Instagram.

Dans la région de Kherson (sud), une attaque de drone contre une camionnette a fait six blessés, selon l'administration régionale.

Des débris de drones ukrainiens ont par ailleurs légèrement endommagé la façade d'un complexe logistique de Wildberries situé dans la région russe de Tver, a déclaré le gouverneur local, Vitali Koroliov.

Au moins 20 entrepôts appartenant à l'entreprise ont été ciblés par des frappes ukrainiennes depuis le 18 juillet.

(Bureaux de Reuters, avec Olena Harmash à Kyiv et Anton Kolodyazhnyy à Moscou ; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benjamin Mallet)