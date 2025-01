Sept heures de travail "gratuit" par an ? Le gouvernement relance une piste d'économies à "deux milliards"

L'idée a été remise sur la table par la ministre du Travail Catherine Vautrin.

Catherine Vautrin, le 15 janvier 2025, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Dans sa chasse aux milliards, l'exécutif vise aussi des retouches sur le temps de travail.

Interrogée sur le dérapage du déficit de la Sécu, Catherine Vautrin a lancé l'alerte sur les coûts financiers de la censure et évoqué des pistes pour corriger le dérapage du déficit de la sécu, qui pourrait grimper à "30 milliards" sans vote de son budget. "La censure a eu un coût considérable, qu’on peut estimer à 12 milliards d’euros. Réduire le déficit passera par des économies et par le travail, règle que l’État va s’appliquer", réaffirme-t-elle dans un entretien paru dans le JDD, dimanche 19 janvier.

Deux milliards en 2025

Selon la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, les sénateurs "proposent de travailler sept heures de plus dans l’année, soit dix minutes de plus chaque semaine". "Cette mesure peut, en 2025, générer deux milliards d’euros de recettes fléchées vers les dépenses sociales" affirme t-elle.

La ministre des Comptes publics a confirmé pour sa part la piste évoquée par son homologue du Travail. "La proposition que les sénateurs ont mis sur la table, c’est que, pour le grand âge, pour les Ehpad, pour l’accompagnement de la dépendance, il y avait la possibilité que, par le travail - c’est l’esprit de la Sécurité sociale -, nous arrivions à donner plus de moyens aux sujets qui inquiètent les Français, et c’est 2 milliards", a confirmé Amélie de Montchalin, à l'antenne de France 3 , dimanche 19 janvier.