Sept faits sur l'ancien président de la Fed, Alan Greenspan

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Sept faits sur l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan , décédé lundi à l'âge de 100 ans:

* Fan de Benny Goodman depuis son enfance, Alan Greenspan a étudié la clarinette pendant deux ans à la Juilliard School de New York avant de se lancer dans l'économie, et a joué du saxophone au sein d'un groupe de jazz en tournée.

* Alan Greenspan et la correspondante de NBC News, Andrea Mitchell, se sont fréquentés pendant 12 ans avant de se marier en 1997.

* Greenspan était connu pour ses propos énigmatiques et a déclaré un jour: “Je suppose que je devrais vous avertir: si je me révèle particulièrement clair, c’est que vous avez probablement mal compris ce que j’ai dit.”

* C’est sa première épouse qui a fait découvrir à Greenspan Ayn Rand, l’auteure de “La Révolte d’Atlas” connue pour sa philosophie de l’individualisme, et ils sont devenus des amis proches.

* La baignoire faisait office de bureau d’appoint pour Greenspan. Il affirmait que c’était pendant ses bains matinaux quotidiens, qui duraient parfois deux heures, qu’il avait ses meilleures idées, profitant de ce moment pour lire des rapports et rédiger des discours. “Plongé dans mon bain, je suis aussi heureux qu’Archimède lorsque je contemple le monde”, écrivait-il dans ses mémoires.

* Après son départ de la Réserve fédérale, Penguin Press a versé 8,5 millions de dollars pour ses mémoires, ce qui représentait à l’époque la deuxième plus importante avance versée pour un ouvrage non romanesque.

* Au cours de sa dernière année à la Fed, Greenspan percevait un salaire d’environ 180.000 dollars.