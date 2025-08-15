Séoul suspend des activités militaires à la frontière nord-coréenne

par Heejin Kim

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a annoncé vendredi la fin de certaines activités militaires à la frontière avec la Corée du Nord, dans le cadre des efforts de son gouvernement pour améliorer les relations entre les deux pays, toujours techniquement en guerre.

Dans un discours prononcé à Séoul à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de la Corée du joug colonial japonais, Lee Jae Myung a déclaré qu'il entendait restaurer l'Accord militaire global du 19-Septembre, une mesure de désescalade conclue en 2018 lors d'un sommet intercoréen, qui avait permis de suspendre certaines activités militaires à la frontière.

La réaction de Pyongyang à cette nouvelle initiative reste incertaine. Ces dernières semaines, des hauts responsables nord-coréens ont rejeté d'autres gestes de Lee Jae Myung, un libéral élu lors d'un scrutin anticipé en juin, visant à apaiser les tensions entre les deux Corées.

La guerre de Corée s'est achevée en 1953 par un armistice, sans traité de paix formel, entérinant la division de la péninsule.

"Tout le monde sait que cette hostilité prolongée ne profite à aucun des deux peuples coréens", a déclaré Lee Jae Myung.

Affichant sa volonté de renouer le dialogue, le président sud-coréen a cité plusieurs mesures prises par son gouvernement pour réduire les tensions, notamment l'arrêt des lancements de ballons porteurs de tracts hostiles au régime nord-coréen par des militants, ainsi que le démantèlement des haut-parleurs diffusant de la propagande le long de la frontière fortement militarisée.

"En particulier, afin d'éviter des affrontements accidentels entre les deux Corées et de renforcer la confiance militaire, nous prendrons des mesures proactives et progressives pour restaurer l'accord militaire du 19-Septembre", a-t-il ajouté, sans préciser de calendrier.

En juin 2024, l'ancien président sud-coréen Yoon Suk Yeol avait annoncé la suspension totale de ce pacte, que Pyongyang avait abandonné en novembre 2023 après avoir envoyé des centaines de ballons remplis d'immondices au sud de la frontière.

L'accord comprenait notamment l'arrêt des manœuvres militaires près de la frontière, l'interdiction des exercices de tir réel dans certaines zones, l'instauration de zones d'exclusion aérienne, le retrait de certains postes de garde le long de la zone démilitarisée, ainsi que le maintien de lignes téléphoniques directes.

"J'espère que la Corée du Nord répondra à nos efforts pour rétablir la confiance et relancer le dialogue", a déclaré Lee Jae Myung.

Début août, la Corée du Sud et les États-Unis ont reporté certaines parties de leurs exercices militaires annuels, source récurrente de tensions avec Pyongyang.

