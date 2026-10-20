Séoul ripostera si Pyongyang renforce son dispositif à la frontière

par Kyu-seok Shim

La Corée du Sud a promis mardi une riposte ferme si la Corée du Nord mettait à exécution ses menaces de renforcer son dispositif militaire le long de la frontière, menaces qui ont attisé les tensions dans la péninsule coréenne.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense sud-coréen a exprimé sa profonde inquiétude face aux menaces de Pyongyang de déployer des armes de frappe tactiques supplémentaires le long de la frontière et de reprendre les diffusions par haut-parleurs en direction du Sud.

Cette escalade et cet échange de menaces font craindre des affrontements le long d'une frontière fortement militarisée et mettent à mal les avancées diplomatiques obtenues par le président sud-coréen Lee Jae Myung peu après son entrée en fonction en juin 2025.

Le ministère de la Défense a déclaré que ses propres diffusions par haut-parleurs ainsi que ses tirs d'avertissement à proximité de la zone coréenne démilitarisée constituaient une "mesure défensive légitime", visant à empêcher les incursions et à forcer les troupes nord-coréennes ayant franchi la ligne à se retirer.

"Si la Corée du Nord utilise nos mesures légitimes comme prétexte pour mener de nouvelles provocations, nous la sanctionnerons sans hésitation", a déclaré le ministère.

Il a exhorté Pyongyang à cesser de formuler ce qu'il a qualifié d'allégations sans fondement, à mettre fin aux incursions au-delà de la zone démilitarisée et à participer aux efforts visant à résoudre les différends entre les deux parties.

"UNE PROVOCATION MANIFESTE"

Le président de l'état-major interarmées de Séoul, Jin Young-seung, a inspecté l'état de préparation militaire lors d'une visite dans un commandement de l'armée en première ligne, et a ordonné des opérations visant à renforcer la capacité d'initiative de Séoul dans la zone démilitarisée, a dit l’armée dans un communiqué séparé.

"Nous ne pouvons tolérer que la Corée du Nord qualifie, à tort, nos mesures opérationnelles légitimes de provocations et fasse porter à nos forces armées la responsabilité de l’aggravation des tensions militaires ", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la Corée du Nord était responsable de la pose de mines terrestres au sud de la zone démilitarisée, qui ont gravement blessé des soldats sud-coréens le mois dernier, qualifiant cet incident de "provocation manifeste" et de violation de l’accord d’armistice.

Ces avertissements de Séoul font suite aux accusations portées par la Kim Yo Jong, sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui a reproché à l'armée sud-coréenne de mettre en danger des soldats nord-coréens, en tirant des coups de semonce alors que Pyongyang menait des travaux de fortification de la frontière.

Sa menace de relancer les diffusions par haut-parleurs nord-coréens risque de remettre en cause une mesure clé de désescalade que le président sud-coréen Lee Jae Myung a présentée comme l'un des premiers résultats de ses efforts pour relancer la diplomatie avec Pyongyang.

La Corée du Nord installe des mines et des barrières le long de la frontière depuis avril 2024. La Corée du Sud a déclaré ce mois-ci que Pyongyang avait déployé jusqu’à 7.000 ouvriers dans la région cette année et que des membres du personnel nord-coréen avaient franchi la zone démilitarisée à une cinquantaine de reprises.

La Corée du Sud a également détecté certains changements dans les activités militaires de la Corée du Nord près des îles frontalières situées au large de sa côte ouest, entre les deux Corées, a déclaré mardi Ju Il-Suk, commandant du Corps des marines sud-coréens, lors d’une audition parlementaire, sans fournir de détails.

Il a ajouté que Séoul renforçait ses capacités de surveillance et de renseignement en réponse à cette situation.

Selon des analystes, cette impasse accroît le risque d’un affrontement militaire.

Michael Bosack, directeur fondateur du Parley Policy Institute et ancien responsable du Commandement des Nations unies, a déclaré que les troupes pourraient confondre des tirs d’avertissement avec des attaques manquées, risquant ainsi "une mauvaise interprétation des intentions et des ripostes potentielles".

(Reportage de Kyu-seok Shim et Brenda Goh; Avec la contribution de Heejin Kim; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)