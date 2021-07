Sentiment de déclin et confiance envers les institutions : la crise du covid a-t-elle changé la politique ?

Plus de sept Français sur dix (72%) pensent ainsi que la France est en déclin, en hausse de 6 points par rapport à mai 2020. (Crédits photo : Wikimedia Commons - Gpesenti )

Près de 20 mois après l'apparition d'une pandémie dévastatrice pour nos sociétés et nos économies, le sentiment de déclin reste particulièrement présent chez les Français, à 72%, comme l'illustre le sondage IFOP pour le Cercle des économistes réalisé pour les 21e Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence. La confiance des Français vis-à-vis de leurs représentants et des institutions a également été fortement affectée par la crise sanitaire, au profit des élus du bloc communal.

Ce sentiment de déclin qui touche les Français

C'est une certitude : la crise sanitaire a affecté la perception que les Français ont de leur pays. Plus de sept Français sur dix (72%) pensent ainsi que la France est en déclin, en hausse de 6 points par rapport à mai 2020. Ce sentiment de déclassement se traduit également par une baisse de 6 points des Français estimant que leur pays dispose de beaucoup d'atouts, à 77% (contre 83% en mai 2020 et 89% en juillet 2005). La France représente cependant toujours "un modèle pour de nombreux pays" selon plus d'un Français sur deux, à 53%.

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, mais également par les nombreux mouvements sociaux, la capacité du pays à se transformer durablement est également remise en question par les Français, puisqu'ils ne sont plus que 51% à penser que la France "est capable de se réformer", contre 69% en juillet 2005. Néanmoins, ils sont une minorité à considérer que la France vit dans le passé (47%). Enfin, ils sont seulement 34% à penser qu'elle "a des dirigeants de qualité".

Une progression de la confiance envers les élus de proximité

Élus de la "1ère ligne", les maires obtiennent la confiance de près de 7 Français sur 10, en progression de 6 points par rapport au niveau d'avant crise sanitaire. La confiance des Français envers le Président de la République accuse un recul, même si son niveau est supérieur à celui d'avant crise sanitaire. Ils ne sont ainsi qu'un tiers (34%) à avoir confiance dans le Président de la République, contre 37% en janvier 2021 et 30% en février 2020. Un tiers d'entre eux déclarent de surcroît ne pas avoir du tout confiance dans le Président.

En l'espace de 18 mois, la confiance envers les députés a également connu une progression notable, avec une hausse de 10 points par rapport à février 2020. Les élus du Palais Bourbon inspirent ainsi la confiance de 47% des Français. Par ailleurs, 65% d'entre eux pensent que "les solutions locales initiées par les élus des collectivités territoriales doivent être encore plus réaffirmées, la crise du Covid-19 ayant montré leur utilité".

Pour deux tiers des Français, la gestion de la crise sanitaire par le Président de la République et le gouvernement n'a pas influencé leur vote aux élections départementales et régionales des 20 et 27 juin derniers (69%). Un résultat qui se traduit dans les urnes avec l'importante reconduction des exécutifs régionaux sortants.

L'efficacité de l'action gouvernementale dans la crise reconnue par les Français

Soutenue par une campagne de vaccination qui commence à porter ses fruits et par les mesures de déconfinement prises depuis juin 2021, la confiance des Français à l'égard du gouvernement a connu une amélioration soutenue. Les Français approuvent majoritairement (63%) l'action de l'exécutif pour "mener à bien la campagne de vaccination contre le coronavirus", alors qu'ils n'étaient que 36% au début du mois de janvier.

Dans le même sens, la cote de confiance du gouvernement pour accompagner les entreprises en difficulté, avec la mise en place du Fonds de solidarité, des prêts garantis et des annulations de charges, a progressé de 12 points par rapport à janvier 2021, passant de 48 à 60%. Moins d'un Français sur deux fait cependant confiance au gouvernement pour "faire face efficacement au coronavirus" (49%). Un chiffre toutefois en forte progression, +12 points par rapport au début de l'année 2021.

Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence. Ces 2, 3 et 4 juillet, plus de 350 intervenants de toutes les sensibilités, du monde académique, économique, syndical et social se retrouvent au Parc Jourdan d'Aix-en-Provence autour de la thématique « Saisir l'avenir, ensemble », pour penser la société de demain. A un an de l'élection présidentielle, les grandes formations politiques sont également représentées. 52 sessions rythment ces trois jours de débats et s'inscrivent dans la logique de répondre aux deux questions essentielles : Comment réparer la France ? Quel avenir pour le capitalisme ?