Seniors et chômage: vers un durcissement des indemnisations ?

This photographs shows a sign at the entrance of the 'Pole Emploi' agency of Chateau-Gombert in Marseille, southern France, on December 14, 2020. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP) ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les partenaires sociaux se rassemblent ce vendredi 22 décembre pour décider d'un calendrier et de mesures liés à l'indemnisation des séniors en recherche d'emploi. Quelle est le panorama de nos aînés au chômage ?

Des difficultés pour retrouver un emploi

En novembre dernier, Bruno Le Maire (ministre de l'économie) a annoncé vouloir réduire la durée d'indemnisation des séniors pour s'aligner sur celle des autres chômeurs . Un pari risqué pour une population qui peine à retrouver le chemin du travail.

S'ils sont moins au chômage que la population générale (5,1% pour les 50 ans et plus, contre 7,4% pour la population générale au 3e trimestre), les seniors ont plus de mal à retrouver un emploi. Le taux d'emploi des seniors est "très inférieur" à la moyenne de l'Union européenne, souligne le gouvernement, "en particulier pour les 60-64 ans" avec 36,2% en 2022, soit -12,3 points par rapport à la moyenne européenne.

Le gouvernement se fixe comme objectif d'atteindre un taux d'emploi de 65% des 60-64 ans à l'horizon 2030, et ce en accord avec l'allongement de la durée d'activité et le passage de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite.

Selon un rapport de France Stratégie de 2018, si les règles (âge légal de départ et durée de cotisation) ont "un impact fort" sur l'emploi des seniors, il est "loin d'être mécanique". Le relèvement de l'âge légal de 60 à 62 ans en 2010 s'est ainsi traduit "par une progression de l'emploi pour la moitié seulement des personnes concernées", les autres se répartissant entre inactivité (dont une part substantielle d'invalidité ou de longue maladie) et chômage.

Une durée d'indemnisation plus longue que les autres demandeurs d'emploi

A 53 et 54 ans : 685 jours d'indemnisations (soit 22,5 mois) sont prévus. A partir de 55 ans, la durée d'indemnisation est de 822 jours (soit 27 mois).

Ces durées ont déjà été rabotées en février avec la dernière réforme de l'assurance chômage qui a réduit de 25% la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs d'emploi qui ouvrent des droits.

Le calcul de l'indemnité des seniors se fait non pas sur les 24 derniers mois, mais sur les 36 derniers mois de salaire . Et il est à noter que la dégressivité des allocations pour les hauts revenus ne s'applique pas aux chômeurs de 57 ans et plus.

Qui est concerné ?

Fin juin 2022, sur 550.000 personnes de 55 ans ou plus couvertes par l’assurance chômage, 400.000 sont indemnisées, selon des données récentes de l'Unédic. Elles représentent 18% de l’ensemble des allocataires indemnisés, avec un peu plus de femmes que dans l’ensemble (54 % contre 51 %).

Quid des "préretraites Unédic" ?

Pour les seniors de plus de 62 ans, un dispositif de "maintien de droit" permet aux allocataires de l'assurance chômage de conserver leur couverture jusqu'à leur départ en retraite à taux plein. Cette étape est atteinte lorsque la durée de cotisation est complétée ou lorsque l'allocataire atteint 67 ans au plus tard.

Ce dispositif, qui peut paraître très avantageux, ne concernait en réalité que 20.600 personnes en 2022 (sur les 400.000 seniors inscrits au chômage et indemnisés) et pourrait concerner 36.000 personnes en 2023, selon des chiffres fournis par la CFDT.

Les conditions d'accès à ce dispositif sont très restrictives, ce qui explique le faible nombre de personnes qui y ont recours: avoir au moins 62 ans, être indemnisé depuis au moins un an, avoir validé au moins 100 trimestres pour sa retraite, selon le site de Pôle emploi.