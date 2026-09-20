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Selon une interview accordée à Fox News, Kashkari, membre de la Fed, affirme que l'inflation ne se limite pas aux prix du pétrole
information fournie par Reuters 20/09/2026 à 17:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré dimanche que l'inflation était trop élevée et qu'elle affectait tous les aspects de l'économie américaine, et pas seulement les prix du pétrole.

“Ainsi, même si l’on exclut l’énergie, qui est très volatile, et les denrées alimentaires — qui ont un poids important —, l’inflation reste trop élevée au regard de l’évolution de l’économie”, a déclaré M. Kashkari dans l’émission “Sunday Morning Futures” de Fox News. “Nous allons jouer notre rôle, puis, espérons-le, nous bénéficierons d’un soutien de la part d’autres secteurs de l’économie à mesure que la situation reviendra à la normale.”

M. Kashkari a soutenu le vote unanime de la semaine dernière en faveur d’une hausse des taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage, les portant à une fourchette de 3,75 % à 4,00 %. Il avait été l’un des trois responsables à exprimer une opinion divergente lors de la précédente réunion de la Fed, en faveur d’une hausse, alors que la majorité du Comité fédéral de l’open market (FOMC) avait alors choisi de maintenir les taux inchangés.

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