Selon Stephen Miran de la Fed, le risque pour la demande lié à la hausse du pétrole pourrait le rendre plus dovish

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a déclaré vendredi que le bond des prix du pétrole depuis le début des attaques américano-israéliennes contre l'Iran pourrait affaiblir la demande ailleurs et le rendre encore plus favorable à de fortes réductions des taux d'intérêt.

"J'hésite à réagir à ce qui se passe dans le secteur pétrolier tant que nous n'en savons pas plus, mais cela me pousse à adopter une politique encore plus dovish", a déclaré Stephen Miran à la chaîne CNBC.