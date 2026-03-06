 Aller au contenu principal
Selon Stephen Miran de la Fed, le risque pour la demande lié à la hausse du pétrole pourrait le rendre plus dovish
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 18:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a déclaré vendredi que le bond des prix du pétrole depuis le début des attaques américano-israéliennes contre l'Iran pourrait affaiblir la demande ailleurs et le rendre encore plus favorable à de fortes réductions des taux d'intérêt.

"J'hésite à réagir à ce qui se passe dans le secteur pétrolier tant que nous n'en savons pas plus, mais cela me pousse à adopter une politique encore plus dovish", a déclaré Stephen Miran à la chaîne CNBC.

Banques centrales
Pétrole et parapétrolier
