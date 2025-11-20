Selon son frère, Abdelhak Nouri a « toujours le même humour »
Toujours avec lui.
Ajax-Excelsior, ce samedi à la Johan-Cruyff Arena, ne sera pas un match comme les autres. Le club a décidé de placer la rencontre sous le signe de l’Abdelhak Nouri Foundation , créée en 2022 pour multiplier les espaces « cardio-sécurisés » aux Pays-Bas. Huit ans après le drame survenu lors d’un amical de présaison et le laissant dans un état végétatif , l’histoire d’« Appie » reste au cœur de tout ce que l’Ajax veut défendre. Le but est clair : installer 34 défibrillateurs dans le pays, comme le numéro que Nouri portait quand tout était encore possible.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer