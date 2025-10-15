 Aller au contenu principal
Selon Scott Bessent, le yen trouvera son propre niveau si la Banque du Japon suit une politique "appropriée"
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 18:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de contexte et d'informations générales aux paragraphes 3 à 5)

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi que le yen trouverait son propre niveau si la Banque du Japon suivait une "politique monétaire appropriée."

Bessent a fait ces remarques à des journalistes qui lui demandaient si le niveau récent du yen était raisonnable ou un peu trop faible.

En août , il a déclaré que la Banque du Japon relèverait probablement les taux d'intérêt, car elle était en retard sur la courbe pour faire face au risque d'inflation.

L'année dernière, la Banque du Japon a mis fin à un programme de relance massif qui durait depuis dix ans et a relevé son taux d'intérêt directeur à 0,5 % en janvier. Elle a maintenu les taux stables depuis lors, le gouverneur Kazuo Ueda citant la nécessité d'examiner l'impact des droits de douane américains et le ralentissement de la demande mondiale.

Le rythme lent des hausses de taux de la BOJ a affaibli le yen, poussant à la hausse les coûts d'importation et maintenant l'inflation à la consommation au-dessus de l'objectif de 2 % de la BOJ depuis bien plus de trois ans.

