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Selon Pierre Wunsch, une hausse des taux de la BCE en avril n'est pas à exclure si la guerre en Iran s'éternise
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 10:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque centrale européenne pourrait être amenée à relever ses taux d'intérêt si la guerre en Iran s'éternise, et un relèvement dès le 30 avril n'est pas à exclure, a déclaré le chef de la banque centrale belge, Pierre Wunsch, au Wall Street Journal, dans des propos publiés mardi.

"Je me sens à l'aise pour dire que si ce n'est pas fait d'ici juin, je pense que nous devrons augmenter les taux, mais je ne veux pas exclure une augmentation en avril", a déclaré Pierre Wunsch au podcast What's News du WSJ.

Il a ajouté que si la crise s'avérait durable, la BCE pourrait devoir procéder à une série de hausses de taux pour contrôler l'effet indirect de l'augmentation des coûts de l'énergie.

Banques centrales
BCE
Proche orient
Guerre en Iran
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