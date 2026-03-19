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Selon M. Bessent, les rencontres entre le candidat de la Fed, M. Warsh, et les législateurs se déroulent bien
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré jeudi que les réunions entre le candidat du président Donald Trump à la présidence de la Fed, Kevin Warsh, et les législateurs américains se déroulaient très bien, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur l'abandon éventuel de l'enquête fédérale sur l'actuel président.

La confirmation de M. Warsh par le Sénat a été mise en suspens en raison de la promesse d'un sénateur républicain de bloquer la nomination tant que l'enquête du procureur fédéral Jeanine Pirro sur le président de la Fed, Jerome Powell, se poursuivra.

"Je ne vais pas commenter l'enquête en cours. Nous verrons où cela nous mènera. Mais ce qui va se passer: Kevin Warsh est allé sur la colline pour rencontrer les sénateurs. Ces réunions se déroulent très bien. Il y aura une audition", a déclaré M. Bessent lors d'une interview accordée à Fox Business Network. "Ce qui sera retardé, c'est le vote."

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