Selon M. Bessent, les fluctuations du yen sont « assez modérées » et ne présentent pas de caractère chaotique

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par David Lawder et Leika Kihara

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré dimanche que les récentes fluctuations du yen étaient "assez bien maîtrisées", laissant entendre que les nouvelles baisses de la devise japonaise n’étaient pas considérées comme le genre de mouvements chaotiques qui avaient conduit à une intervention conjointe exceptionnelle entre le Japon et les États-Unis le mois dernier.

Dans un entretien accordé à Reuters, M. Bessent a également déclaré qu’il s’attendait à ce que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, "fasse ce qu’il faut" en matière de politique monétaire, avec le soutien de la Première ministre Sanae Takaichi, lorsqu’on lui a demandé si la banque centrale devait envisager des hausses consécutives des taux d’intérêt pour lutter contre la baisse du yen.

"Je ne vais pas leur dire quoi faire", a déclaré M. Bessent, lorsqu’on lui a demandé si la Banque du Japon devait relever ses taux de manière plus agressive. "Je dirai simplement que je pense que nous avons probablement atteint la fin de l’Abenomics, qui était un programme de relance."

M. Bessent a indiqué qu’il prévoyait de rencontrer M. Ueda en marge de la réunion de deux jours des ministres des Finances du G20 à Asheville, en Caroline du Nord, qui débute lundi.

"Je le connais depuis 15 ans. C’est un excellent économiste. Je pense qu’on sous-estime son sens aigu des marchés", a déclaré M. Bessent à propos du gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda.

Lorsqu'on lui a demandé si le yen continuait d’évoluer de manière chaotique, M. Bessent a répondu: "Oh, non. Je pense que la situation est plutôt bien maîtrisée."