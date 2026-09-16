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Selon les prévisions de la Fed, la dernière hausse des taux devrait être suivie d'une autre avant la fin de l'année
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 20:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Michael S. Derby

Les responsables de la Réserve fédérale prévoient une nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année, après celle décidée mercredi, et s'attendent à ce que les taux restent stables en 2027, selon les projections trimestrielles publiées à l'issue de leur dernière réunion de politique monétaire.

Parallèlement, les responsables ont également revu à la hausse leurs prévisions d’inflation à court terme.

Ces prévisions ont été publiées alors que les responsables ont relevé le taux cible des fonds fédéraux d’un quart de point de pourcentage, à une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %, comme largement anticipé. Selon leurs nouvelles prévisions, les taux devraient redescendre en 2028 et le taux des fonds fédéraux se situer entre 3,5 % et 3,75 % en 2029.

En juin, les responsables de la Fed avaient prévu, dans leurs projections, une hausse des taux d’un quart de point cette année et une baisse du même ordre en 2027.

La hausse des taux de mercredi intervient alors que les décideurs politiques sont aux prises avec une inflation qui reste obstinément élevée. Depuis la réunion de juin, la situation n’a fait que se compliquer, les pressions sur les prix — alimentées en partie par la flambée des coûts énergétiques liée à la guerre au Moyen-Orient — s’étant intensifiées, ce qui a renforcé les craintes que l’inflation ne revienne pas en temps voulu à l’objectif de 2 % fixé par la Fed.

Les responsables ont revu à la hausse leurs prévisions à long terme concernant le taux des fonds fédéraux, le portant à 3,2 % contre 3,1 % prévu en juin.

Les prévisions de la Fed indiquent également que les responsables s'attendent désormais à une inflation globalement plus élevée pour cette année et au-delà.

Pour 2026, la prévision médiane de l’inflation, mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), s’établissait à 3,7 %, contre 3,6 % dans les projections de juin. Les responsables s’attendent toujours à ce que l’indice des prix PCE s’établisse à 2,3 % l’année prochaine, puis à 2,1 % en 2028, contre 2 % dans les prévisions de juin. Les responsables prévoient de revenir à leur objectif d’inflation de 2 % en 2029.

Les prévisions de la Fed font également état de perspectives de croissance et d’emploi globalement stables. La croissance du PIB est estimée à 2,3 % cette année, contre une prévision de 2,2 % en juin, et à 2,4 % en 2027. Le taux de chômage, qui s’établit actuellement à 4,1 % en août, devrait se maintenir à 4,1 % d’ici la fin de l’année et rester à ce niveau jusqu’en 2029.

Dix-huit des dix-neuf responsables de la politique monétaire ont soumis des prévisions concernant les perspectives des taux d’intérêt, ce qui suggère fortement que le président de la Fed, Kevin Warsh, s’est abstenu, comme il l’avait fait en juin, de fournir des projections.

Le « dot plot » de la Fed, qui présente les opinions des responsables de la politique monétaire, a montré que 16 d’entre eux s’attendent à une hausse des taux cette année, tandis que deux prévoient que les taux resteront stables.

L’avenir des prévisions de la Fed est incertain, la banque centrale s’étant engagée dans un processus formel visant à évaluer des changements sur un large éventail de fronts, notamment la manière dont elle communique et analyse les données qu’elle utilise pour définir sa politique monétaire.

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