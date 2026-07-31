Selon le Wall Street Journal, Tom Barkin, de la Réserve fédérale américaine, estime que la question de savoir si les taux sont suffisamment élevés est « difficile à trancher »

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Le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, a déclaré vendredi au Wall Street Journal qu'il était “difficile de se prononcer” sur la question de savoir si le niveau des taux d'intérêt fixé par la banque centrale était suffisamment élevé pour faire baisser l'inflation.

“Je pense qu'il y a de solides arguments” en faveur d'un resserrement monétaire et d'un retrait partiel des baisses de taux décidées l'année dernière, a-t-il déclaré au journal dans une interview publiée vendredi. Il a également indiqué que les hausses de prix se répercutaient de manière inégale sur l'économie.