Selon la directrice du FMI, l'IA pourrait stimuler la production mais alimenter les divergences entre les pays riches et les pays pauvres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'essor des investissements dans l'intelligence artificielle, concentrés principalement aux États-Unis, pourrait contribuer à hauteur de 0,1 % à 0,8 % à la croissance mondiale, mais pourrait également entraîner une plus grande divergence entre les pays riches et les pays pauvres, a déclaré jeudi la directrice du Fonds monétaire international (FMI).

"Si nous parvenions à obtenir ce type de croissance, ce serait très important pour le monde", a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

"Le risque est que nous nous retrouvions dans un monde où la productivité augmente, mais où elle est aussi une source de divergence au sein des pays et entre les pays", a-t-elle ajouté.