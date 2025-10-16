 Aller au contenu principal
Selon la directrice du FMI, l'IA pourrait stimuler la production mais alimenter les divergences entre les pays riches et les pays pauvres
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 15:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'essor des investissements dans l'intelligence artificielle, concentrés principalement aux États-Unis, pourrait contribuer à hauteur de 0,1 % à 0,8 % à la croissance mondiale, mais pourrait également entraîner une plus grande divergence entre les pays riches et les pays pauvres, a déclaré jeudi la directrice du Fonds monétaire international (FMI).

"Si nous parvenions à obtenir ce type de croissance, ce serait très important pour le monde", a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

"Le risque est que nous nous retrouvions dans un monde où la productivité augmente, mais où elle est aussi une source de divergence au sein des pays et entre les pays", a-t-elle ajouté.

FMI
2 commentaires

  • 16 octobre 17:02

    L'IA va s'insinuer pour le meilleur et le pire, agir en tant que facilitateur, mais nous rendre esclave, puis la suite. Les différences entre les riches et les pauvres, les cultivés et les autres, les sachants et les anticipants, et même être responsables de mutations ou de reconversion d'ADN, mais cela personne ne le comprend aujourd'hui.

