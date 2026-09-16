Selon Kevin Warsh, la Fed n'a pas besoin de nuire à un marché de l'emploi en situation de plein emploi pour faire baisser l'inflation

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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi que la banque centrale américaine pouvait faire baisser l'inflation sans nuire au marché de l'emploi et qu'en garantissant la stabilité des prix, une croissance économique durable pouvait se poursuivre sur une plus longue période.

"Premièrement, nous estimons que le taux de chômage correspond globalement à une situation de plein emploi. Je ne pense pas que nous ayons besoin de nuire aux marchés du travail pour atteindre notre objectif", a déclaré Warsh lors d'une conférence de presse après que les responsables de la Fed ont relevé les taux d'intérêt .