Selon Ibrahima Konaté, « l’entourage fait 60 % d’une carrière »
information fournie par So Foot 12/10/2025 à 19:21

Selon Ibrahima Konaté, « l'entourage fait 60 % d'une carrière »

Selon Ibrahima Konaté, « l’entourage fait 60 % d’une carrière »

La définition d’une gestion de carrière saine.

Malgré son forfait avec les Bleus, Ibrahima Konaté ne va pas avoir le temps de s’ennuyer. Le défenseur de 26 ans est devenu, en parallèle de sa carrière de footballeur, chroniqueur pour le quotidien Ouest France . Dans le premier épisode de cette série qui entend lever un pan du voile de la vie des professionnels, Konaté se confie sur le rôle joué par ses grands frères depuis le début de sa carrière.…

JD pour SOFOOT.com

Sport
  • Evreux réserve un accueil triomphal à Ousmane Dembélé
    Evreux réserve un accueil triomphal à Ousmane Dembélé
    information fournie par So Foot 12.10.2025 18:41 

    Le retour du fils prodigue. Toujours en rééducation après sa blessure à la cheville avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a encore un peu de temps pour promener son Ballon d’or , remporté le 22 septembre dernier. Ce dimanche, il s’est rendu dans sa ville natale ... Lire la suite

  • Football: Dembélé présente son Ballon d'Or aux habitants d'Evreux
    Football: Dembélé présente son Ballon d'Or aux habitants d'Evreux
    information fournie par AFP Video 12.10.2025 17:55 

    Ousmane Dembélé présente son Ballon d'Or 2025 à des centaines de personnes réunies devant la Mairie d'Évreux, ville de son club formateur.

  • Berke Özer se fait allumer par la fédération turque
    Berke Özer se fait allumer par la fédération turque
    information fournie par So Foot 12.10.2025 17:47 

    Attention au melon ! Après sa performance XXL face à l’AS Rome, le gardien lillois Berke Özer a été rappelé pour les qualifications pour le Mondial 2026 avec la Turquie, son pays avec lequel il comptait déjà deux capes. Malheureusement pour lui, les retrouvailles ... Lire la suite

  • Zinédine Zidane prêt à reprendre du service en équipe de France
    Zinédine Zidane prêt à reprendre du service en équipe de France
    information fournie par So Foot 12.10.2025 17:15 

    Bonne nouvelle, la rumeur tient toujours. On le sait, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Ce qu’on ne sait toujours pas, c’est le nom de celui qui le remplacera . Il y a bien cette rumeur insistante ... Lire la suite

