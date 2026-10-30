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Selon Cursor, jusqu'à 5 000 utilisateurs auraient été touchés par l'extension “Claude Code” altérée
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 09:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cursor, la société spécialisée dans les outils de programmation détenue par SpaceX SPCX.O , a déclaré vendredi qu’une version malveillante de l’extension “Claude Code” d’Anthropic était disponible jeudi sur sa boutique d’extensions Cursor VS Code, affectant jusqu’à 5 000 utilisateurs.

Voici quelques détails:

* Cursor a précisé que l’extension n’avait pas été développée par Anthropic et que la version malveillante avait été mise en ligne sur la boutique entre environ 2 h 27 et 13 h 35 (heure du Pacifique) jeudi

* L’extension tentait de collecter des informations sur l’hôte et l’utilisateur, telles que le nom d’hôte, le nom d’utilisateur, le système d’exploitation et l’adresse IP publique

* Elle tentait également de mettre en place un accès à distance pour le pirate; Cursor a précisé qu’une étape clé aurait échoué sur la plupart des machines, car elle nécessite des droits d’administrateur

* Dès sa détection, Cursor a supprimé la version malveillante, bloqué sa distribution et fermé la boutique en ligne par mesure de précaution

* La société a ensuite reconstruit la boutique en ligne et l’a remise en ligne, a-t-elle précisé

* Cursor a précisé que cet incident n’avait pas eu d’incidence sur les autres extensions de sa boutique en ligne

* Anthropic n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire

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