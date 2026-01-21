 Aller au contenu principal
Selon Christine Lagarde, l'économie européenne a besoin d'une "révision profonde" pour faire face au nouvel ordre mondial
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 08:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'économie européenne a besoin d'une "révision profonde" pour faire face à "l'aube d'un nouvel ordre international", a déclaré Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, à la radio française RTL mercredi.

Christine Lagarde a déclaré qu'elle ne s'attendait qu'à un léger effet inflationniste des droits de douane américains, avec un impact plus fort sur l'Allemagne que sur la France, mais elle a ajouté que les pays européens seraient beaucoup plus forts s'ils supprimaient les barrières commerciales non tarifaires au sein de l'Union.

Samedi, Donald Trump a promis de mettre en œuvre une vague de droits de douane croissants à partir du 1er février sur les membres de l'UE que sont le Danemark, la Suède, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande, ainsi que la Grande-Bretagne et la Norvège, jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland, une mesure que les principaux États de l'UE ont décriée comme un chantage.

Banques centrales
BCE
