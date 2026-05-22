Selon certaines sources, un responsable aurait averti que les États-Unis pourraient suspendre les contrôles d'immigration et les formalités douanières dans les aéroports des “villes sanctuaires”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le refus de commentaire du DHS; commentaires des associations du secteur du voyage et des compagnies aériennes, ainsi que du secrétaire américain aux Transports, aux paragraphes 3 à 14) par David Shepardson

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a averti en privéque les autorités pourraient cesser de traiter les voyageurs internationaux et le fret dans les principaux aéroports américains situés dans des “villes sanctuaires” qui ont refusé de coopérer avec la campagne de répression de l'immigration menée par l'administration Trump, ont déclaré des sources à Reuters.

M. Mullin, qui avait publiquement proféré cette menace en avril lors d'un différend sur le financement du département de la Sécurité intérieure , a déclaré en privé la semaine dernière à des dirigeants du secteur du voyage que le département pourrait décider de suspendre les contrôles douaniers et d'immigration des voyageurs internationaux dans les aéroports de villes telles que Denver, Philadelphie, Chicago, Los Angeles, New York, Newark, Seattle et San Francisco.

The Atlantic avait précédemment rapporté les propos de M. Mullin aux dirigeants du secteur du voyage et cité des sources selon lesquelles cette mesure serait probablement mise en œuvre quelque temps après la fin de la Coupe du monde de football aux États-Unis en juillet.

Le DHS a refusé de commenter.

Airlines for America, qui représente les principales compagnies aériennes de passagers et de fret, a déclaré que la réduction des effectifs douaniers “dans les grands aéroports aurait un effet dévastateur sur les secteurs du transport aérien et du tourisme, entraînant une perturbation opérationnelle importante pour les transporteurs, les voyageurs et le flux de fret international”.

U.S. Travel, qui représente les grandes compagnies aériennes, les chaînes hôtelières, les sociétés de location de voitures et d’autres acteurs, a déclaré: “Qu’il s’agisse des voyages nationaux ou internationaux vers les États-Unis, nous exhortons les gouvernements à tous les niveaux à adopter des politiques favorisant la circulation libre et efficace des voyageurs légitimes.”

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré jeudi lors d’une audition à la Chambre des représentants des États-Unis qu’il n’avait pas connaissance des propos de Mullin et qu’il ne les soutenait pas.

“Nous ne devrions pas interrompre le trafic aérien dans un État qui n'est pas d'accord avec notre politique”, a déclaré M. Duffy.

Plus de 50 millions de voyageurs internationaux sont arrivés rien que dans les trois principaux aéroports de New York l'année dernière.