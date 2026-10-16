Selon certaines sources, la marque de vêtements True Religion envisagerait une cession

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* JPMorgan supervise le processus, qui en est encore à ses débuts

* Le résultat annuel de la société avoisine les 150 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires proche de 550 millions de dollars

* ACON Investments a racheté True Religion en 2024

par Abigail Summerville

Le distributeur de vêtements True Religion étudie différentes options, notamment une cession totale ou la vente d'une participation minoritaire, qui pourraient valoriser la marque, connue pour ses vêtements en denim, à près d'un milliard de dollars, selon des sources proches du dossier.

La société, détenue par ACON Investments, travaille avec JPMorgan sur ce processus, qui en est encore à ses débuts, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat pour évoquer un sujet confidentiel.

ACON a racheté True Religion il y a près de deux ans, et depuis lors, le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de la société a presque doublé, avoisinant les 150 millions de dollars par an, ont indiqué ces sources. La marque génère près de 550 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel, ont-elles précisé.

True Religion, ACON et JPMorgan ont refusé de commenter.

Fondée en 2002, True Religion a vu le jour à Los Angeles en tant que marque de jeans haut de gamme prisée des célébrités et reconnue pour ses surpiqûres “Super T” audacieuses. Quinze ans plus tard, elle a fait faillite à deux reprises, en 2017 puis pendant la pandémie en 2020, alors que les goûts des consommateurs s’éloignaient du denim au profit de l’athleisure et de marques plus abordables.

True Religion propose désormais des jeans à prix plus abordables et une gamme plus large de produits couvrant différentes catégories, tous les genres et toutes les tranches d’âge.

Les jeans représentent entre 35% et 40% de son chiffre d’affaires, a déclaré son directeur général, Michael Buckley, dans un podcast ce mois-ci. L’entreprise se décrit comme une “marque de style de vie urbain décontracté” et a su tirer parti de la nostalgie des consommateurs pour le style du début des années 2000.

Basée à El Segundo, en Californie, l’entreprise exploite environ 60 magasins physiques et vise à atteindre les 150 points de vente, a précisé M. Buckley dans le podcast.

ACON a acquis une participation majoritaire dans l’entreprise en décembre 2024, aux côtés de SB360 Capital Partners, une filiale de la famille Schottenstein, des vétérans du secteur de la distribution. Jay Schottenstein, président de SB360, occupe le poste de directeur général d’American Eagle Outfitters AEO.N .