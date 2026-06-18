Selon certaines sources, Greylock se retire du comité de pilotage du groupe de créanciers du Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration du conseiller juridique du VCC; aucune réponse du conseiller financier) par Marc Jones, Rodrigo Campos, Karin Strohecker et Libby George

Greylock Capital se retire de son rôle au sein du “comité de pilotage” du Comité des créanciers du Venezuela, mais restera membre du groupe au sens large, ont déclaré jeudi deux sources à Reuters.

Cette décision pourrait être perçue comme un premier signe de tensions au sein du groupe, alors que celui-ci attend que le conseiller financier du Venezuela, Centerview Partners, fournisse un rapport clé d'analyse de la viabilité de la dette dans le courant du mois, en amont de ce qui sera l'une des restructurations de dette les plus importantes et potentiellement les plus complexes jamais entreprises. Le gouvernement et la compagnie pétrolière d’État Petroleos de Venezuela (PDVSA) détiennent environ 60 milliards de dollars d’obligations en défaut de paiement, bien que les analystes estiment que, si l’on inclut les intérêts courus, les autres créances et les sentences arbitrales, le passif total pourrait dépasser les 150 milliards de dollars .

Le comité de pilotage représente un groupe restreint de créanciers majeurs qui coordonne les négociations avec un gouvernement en cours de restructuration de sa dette, élabore des propositions de restructuration et s'efforce d'obtenir l'adhésion d'un plus grand nombre de créanciers aux conditions convenues. Le conseiller juridique du groupe, Thomas Laryea, du cabinet Orrick, a déclaré que la composition du comité de pilotage du VCC était “pratiquement inchangée et que le groupe dans son ensemble avait continué à s’agrandir depuis janvier”.

Le groupe comprend également GMO, Fidelity, T. Rowe Price, Mangart Capital et Morgan Stanley Investment Management.

Le conseiller financier du groupe, Houlihan Lokey, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.