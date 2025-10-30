 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, Bowman de la Fed envisage de réduire l'unité de supervision des banques d'environ 30 %
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Michelle Bowman, la principale policière bancaire de la Réserve fédérale américaine, a annoncé son intention de réorganiser la division de supervision et de régulation de l'agence et de réduire le personnel de l'unité d'environ 30 %, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Banques centrales
