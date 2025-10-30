 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, Bowman de la Fed envisage de réduire l'unité de supervision des banques d'environ 30 %
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport et du contexte)

Michelle Bowman, la principale responsable de la supervision bancaire de la Réserve fédérale américaine, a annoncé son intention de réorganiser la division de supervision et de régulation de l'agence et de réduire le personnel de l'unité d'environ 30 %, a rapporté Bloomberg News jeudi.

La réduction se fera par le biais de l'attrition, des départs à la retraite et des incitations au départ volontaire, a déclaré Bowman lors d'un événement organisé jeudi, a ajouté le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

"Elle s'attend à ce que S&R ait une empreinte globale plus petite d'environ 350 employés - une réduction d'environ 30 % par rapport à l'effectif autorisé précédent de près de 500 employés - d'ici la fin de l'année 2026", selon le rapport citant un mémo.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

La Fed a déclaré plus tôt dans l'année qu'à plus grande échelle, elle prévoyait de réduire ses effectifs d'environ 10 % au cours des prochaines années, alignant la banque centrale américaine sur les efforts plus larges du président Donald Trump pour rationaliser le gouvernement fédéral.

Powell avait demandé à la direction de la Fed de trouver des moyens "progressifs" de réduire les opérations, dans le but de diminuer les effectifs de la Fed, qui s'élèvent à environ 24 000 personnes au niveau national.

Cette décision intervient également alors que la Fed s'apprête à ajuster le cadre de supervision de la banque centrale américaine pour les grandes banques.

Banques centrales
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank