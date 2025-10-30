Selon Bloomberg News, Bowman de la Fed envisage de réduire l'unité de supervision des banques d'environ 30 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport et du contexte)

Michelle Bowman, la principale responsable de la supervision bancaire de la Réserve fédérale américaine, a annoncé son intention de réorganiser la division de supervision et de régulation de l'agence et de réduire le personnel de l'unité d'environ 30 %, a rapporté Bloomberg News jeudi.

La réduction se fera par le biais de l'attrition, des départs à la retraite et des incitations au départ volontaire, a déclaré Bowman lors d'un événement organisé jeudi, a ajouté le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

"Elle s'attend à ce que S&R ait une empreinte globale plus petite d'environ 350 employés - une réduction d'environ 30 % par rapport à l'effectif autorisé précédent de près de 500 employés - d'ici la fin de l'année 2026", selon le rapport citant un mémo.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

La Fed a déclaré plus tôt dans l'année qu'à plus grande échelle, elle prévoyait de réduire ses effectifs d'environ 10 % au cours des prochaines années, alignant la banque centrale américaine sur les efforts plus larges du président Donald Trump pour rationaliser le gouvernement fédéral.

Powell avait demandé à la direction de la Fed de trouver des moyens "progressifs" de réduire les opérations, dans le but de diminuer les effectifs de la Fed, qui s'élèvent à environ 24 000 personnes au niveau national.

Cette décision intervient également alors que la Fed s'apprête à ajuster le cadre de supervision de la banque centrale américaine pour les grandes banques.